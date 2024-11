Pascal Praud et vous - Bagarre dans le RER E : «On nous parle de couteaux, de machettes et de katanas»

Les rixes ne s’arrêtent plus. Une bagarre a éclaté dans le RER E en gare d'Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne) ce lundi matin sur les coups de 8h. Quatre personnes ont été blessées, dont deux grièvement, à coups de hache. Une des victimes aurait eu la main tranchée et une autre le crâne ouvert. Rudy Manna, porte-parole du syndicat de police Alliance, réagit à ces violences et apporte plusieurs précisions.

Une "barbarie totale"

D’après lui, les individus seraient arrivés lourdement armés. "On nous parle de couteaux, de machettes et de katanas". "On est dans la barbarie totale", poursuit-il et ajoute qu'il est fort probable que les individus se soient donné rendez-vous. Seule l’enquête pourra déterminer les raisons de cette rixe.

Toujours selon Rudy Manna, une personne aurait été interpellée. Confiant, il explique que les caméras de vidéos protection aideront à identifier les autres individus, probablement déjà connus des services de police.