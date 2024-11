Pascal Praud et vous - Élection américaine : «Il y a eu une incompréhension des médias français», estime un étudiant français à New-York

Le républicain Donald Trump est de retour à la Maison Blanche. Après des mois de campagne acharnés et violents, le monde connaît enfin le 47ème président des États-Unis. Au micro de Pascal Praud et vous, Pierre-Alexandre, étudiant en droit à Columbia University dans la ville de New-York, a témoigné de sa situation aux États-Unis, qui est bien éloignée du climat de tension annoncé par les médias français, selon lui.

Il explique : "Ce n'était pas forcément une surprise sur l'issue, beaucoup de personnes s'y attendaient. La seule vraie surprise, c'est la rapidité et la facilité à laquelle les États ont basculé, les uns après les autres, côté républicain." "Il y a eu une incompréhension, de la part des médias français, de la situation politique ici", ajoute-t-il. Avant de poursuivre : "On avait l'impression qu'il y avait un enthousiasme débordant autour de la campagne de Kamala Harris. La réalité, c'est que depuis des semaines, il y avait beaucoup plus de supporters de Trump dans les rues."

Il conclut : "Les médias français décrivaient deux Amériques face à face, irréconciliables alors qu'au moment des résultats, il y avait une ambiance pacifique, plutôt calme avec d'un côté les électeurs démocrates et leurs t-shirts démocrates, et de l'autre les républicains et leurs casquettes rouges à l'effigie de Donald Trump."