Après une élection américaine qui n'a guère laissé de place au suspense, Donald Trump s'apprête à faire son retour à la Maison Blanche alors que les différents sondages anticipaient un scrutin serré. Selon Audrey, entrepreneuse et intervenue dans l'émission Pascal Praud et vous, "le personnage de Trump est imbuvable, mais il a une sorte de prestance, c'est un leader, et il parle de sujets qui rassemblent tout le monde, de gauche comme de droite".