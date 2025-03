Après son allocution télévisée, Emmanuel Macron a réaffirmé jeudi soir que la Russie était une menace pour la France et l'Europe. Des déclarations qui inquiètent Jean-Pierre, auditeur de l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

Emmanuel Macron persiste et signe. Après son allocution télévisée mercredi soir, dans laquelle il affirmait que "la menace russe" était "toujours là", le président français a répondu aux critiques de Moscou, taclant Vladimir Poutine d'"impérialiste révisionniste". Une montée des tensions source d'inquiétude du côté de Jean-Pierre, auditeur de Pascal Praud et vous. "Il joue sur la peur (...) J'ai plus peur de mes gouvernants actuellement que d'être envahi par la Russie", confie cet auditeur d'Europe 1.