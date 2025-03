Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron affirme que «la menace russe est là» et «nous touche», sans «connaître de frontières» Anadolu via AFP / © 2025 Anadolu

Lors de son allocution du 5 mars 2025, le président de la République est revenu sur la guerre en Ukraine et la menace terroriste dans le monde. Pour lui, "la Russie est devenue une menace pour l'Europe et la France", et continue de prôner une défense et un processus de paix européens.