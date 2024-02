Pascal Praud et vous - Chandeleur : une crêpe, si calorique que ça ? La réponse du docteur Jean-Michel Cohen

Ce vendredi, en ce jour de la chandeleur, le docteur Jean-Michel Cohen est l'invité de Pascal Praud et vous à l'occasion de la sortie de son livre Tout le monde n'a pas la chance d'avoir un ami nutritionniste. Au micro d'Europe 1, il s'intéresse à la crêpe et à sa valeur nutritionnelle. "Si elle est faite avec des œufs, elle compte entre 120 et 170 calories. Ce n'est pas la mer à boire, c'est l'équivalent d'un quart de baguette", explique le spécialiste.

"En revanche, le problème avec la crêpe, c'est son accompagnement, comme la pâte à tartiner qui va plomber l'affaire." Mais, concrètement, combien de calories devons-nous ingurgiter par jour ? Sur le plateau, le docteur précise qu'une personne comme Pascal Praud doit dépenser à peu près 2.400 calories. Il précise cependant que si la personne est soumise au stress, il faut rajouter 100 calories.