Chandeleur : découvrez deux recettes de crêpes faciles du chef Yves Camdeborde

Ce jeudi, c'est la Chandeleur ! L'occasion (s'il en faut une) pour se régaler avec des crêpes. Qu'on les déguste avec du sucre, de la pâte à tartiner ou de la confiture, cette fête traditionnelle fait le plaisir des petits et des grands. S'il s'agissait à l'origine d'une célébration païenne, la chandeleur est ensuite devenue une fête chrétienne, qui a lieu le 2 février, soit 40 jours après Noël et qui correspond à la présentation de Jésus au Temple.

Quant à la tradition qui consiste à manger des crêpes, elle daterait du Ier siècle après Jésus-Christ. À cette période, le pape Gélase Ier aurait pris l'habitude de distribuer des crêpes aux pèlerins qui arrivaient à Rome. De même, toujours dans la Rome antique, durant les fêtes des Lupercales, on mangeait des galettes de blé rondes pour demander le retour du soleil et espérer que la prochaine récolte soit bonne. La Chandeleur est donc aussi la fête des chandelles et de la lumière. D'ailleurs, dans la Rome antique, on allumait de nombreuses bougies dans les maisons.

Pour l'occasion, le chef Yves Camdeborde dévoile ses deux recettes de crêpes, l'une traditionnelle et l'autre sans gluten ni lactose, pour une Chandeleur forcément réussie. Bon appétit !

Crêpes sucrées traditionnelles Ingrédients : 1 litre de lait entier

8 œufs (4 entiers, 4 jaunes et 4 blancs battus en neige pour la légèreté et la finesse)

350 g de farine T45 tamisée

150 g de crème fraîche épaisse (pour le moelleux)

4 à 5 cuillères à soupe bombées de sucre semoule (pour la gourmandise)

1 pincée de sel

Vanille gousse (pour sa douceur suave)

5 à 7 cuillères à soupe de rhum Préparation : 1. Mélangez quatre œufs entiers avec quatre jaunes d'œufs. Ajoutez une pincée de sel, quatre à cinq cuillères à soupe bombées de sucre semoule, et de la vanille en gousse. 2. Quand le mélange a blanchi, ajoutez 150 grammes de crème fraiche, puis 350 grammes de farine tamisée, à incorporer au fur et à mesure. Complétez le mélange avec cinq à sept cuillères à soupe de rhum, avant d'ajouter quatre blancs d'œufs en neige.