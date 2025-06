Saint-Quentin : les autorités se préparent à de nouveaux cas d'intoxication alimentaire, l'inquiétude règne chez les habitants

Les cas d'intoxication alimentaire augmente encore dans la région de Saint-Quentin, dans l'Aisne. Près d'une dizaine de cas ont été recensés ces derniers jours dans la zone. Alors que les autorités se préparent à d'éventuels nouveaux cas, la psychose touche certains habitants.



Les cas d'intoxication alimentaire se mutiplient dans l'Aisne. Alors qu'une jeune adolescente est décédée de ses symptômes, l'Agence régionale de la santé révèle que désormais 11 cas sont recencés, contre 8 il y a encore quelques heures. Et si plusieurs boucheries ont été fermées préventivement, le mystère demeure autour de l'origine de la contamination.

Les urgences pédiatriques préparées à un afflux de patients ce week-end

Parmi les nouveaux cas : deux enfants agés de 3 ans. La maire de Saint-Quentin appelle les habitants à se prémunir. " Sur le plan de la santé, si on a un doute sur des diarrhées glaireuses et sanguinolentes, il faut toujours appeler le 15. Et ensuite, le 15 orientera, en faisant notamment la levée de doute. C'est extrêmement important de pouvoir rassurer", confie-t-elle devant les journalistes.

Les urgences pédiatriques et le SAMU sont armés pour ce week-end, insiste l'élu. Mais dans les rues de la ville, la crainte de certains clients d'une des boucheries fermées, c'est l'arrivée possible de symptômes bien après la consommation de produits périmés.

Psychose dans la ville

"On ne sait pas si ça se déclare plus tard, s'il y a une période d'incubation ou autre. Donc là, je suis très paniquée", reconnaît une riveraine au micro d'Europe 1. "J'ai juste envie d'appeler les autorités sanitaires pour en savoir plus", poursuit-elle.

"Je trouve que la priorité, c'est la santé des enfants. Donc, qu'il y ait des fermetures le temps des vérifications, je trouve que c'est très bien", conclut l'habitante. Reste à connaître désormais l'origine exacte des contaminations grâce à la traçabilité des viandes. Les résultats sont attendus en début de semaine prochaine. Une attente interminable pour les familles concernées par ces cas d'intoxication alimentaire.