Pascal Praud et vous - Boulodrome à Montmartre, Nicolas Bedos, chants homophobes… Les moments forts de la semaine du 21 octobre

Une semaine chargée en actualité. Avec la polémique entre Thierry Ardisson et Cyril Hanouna, l’expulsion des boulistes de Montmartre, la condamnation de Nicolas Bedos, les propos de Rachida Dati sur Notre-Dame de Paris et les chants homophobes dans les stades de football, les auditeurs d’Europe 1 ont été nombreux à réagir dans l’émission Pascal Praud et vous. (Re)découvrez les moments forts de la semaine.

Lundi : Thierry Ardisson tacle Cyril Hanouna : "Il a été extrêmement ordurier, c'est minable", blâme une auditrice

Un tacle justifié ? Dans une émission sur France 5, Thierry Ardisson s’en est pris à Cyril Hanouna et aux téléspectateurs de "TPMP". Pour celui qui était aux commandes de Salut les Terriens ! sur Canal+, le présentateur de Touche pas à mon poste ! est "une star dangereuse".

Des propos qui ont déplu à Marie-Christiane, auditrice de l’émission Pascal Praud et vous. "Ça m'a attristée. Comment quelqu'un d'intelligent, brillant, peut-il descendre comme ça ? Il a été extrêmement ordurier, c'est minable parce qu'il mérite mieux que ça", avance-t-elle sur Europe 1.

Mardi : Expulsion des boulistes de Montmartre : l'échange tendu entre un membre du club de pétanque et le référent du Jardin Junot

Les forces de l'ordre ont délogé plusieurs sympathisants du boulodrome de Montmartre, un terrain qu'ils occupaient depuis plusieurs mois pour protester contre une décision de justice, selon le député apparenté insoumis Aymeric Caron, une opération d'évacuation confirmée par la Mairie de Paris. Assis par terre, une vingtaine de personnes, dont des adhérents du Club de pétanque de Montmartre (Clap) protestaient à la mi-journée lundi contre leur expulsion de ce boulodrome, fréquenté depuis un demi-siècle, et situé sur la très chic avenue Junot (18e), en vertu d'une décision du Conseil d’État, saisi par la mairie de Paris, propriétaire du terrain.

Invité à réagir dans l’émission, Maxime Liogier, responsable communication du Club de pétanque de Montmartre, a dénoncé "une procédure totalement opaque". "C’est une magouille qui a eu lieu", a-t-il accusé. Des propos auxquels a répondu Christian Clarke, référent du projet Jardin Junot. Au micro d’Europe 1, ce dernier a justifié cette décision.

Mercredi : Nicolas Bedos condamné à un an de prison pour agressions sexuelles : une auditrice juge la sentence "disproportionnée"

Une décision injuste ? L'acteur et réalisateur Nicolas Bedos a été condamné mardi dernier à Paris à un an de prison dont six mois avec sursis probatoire et à une obligation de soins pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Une décision dont il va faire appel. Son avocate a dénoncé une condamnation "totalement inédite, injuste et inacceptable". Un avis que partage Hélène, auditrice de l’émission. "Je trouve cette sentence extrêmement grave (...) et disproportionnée", a-t-elle affirmé sur Europe 1.

Jeudi : Faire payer l'entrée à Notre-Dame de Paris ? Rachida Dati "reprend toutes mes idées !", salue Stéphane Bern

Les touristes vont-ils devoir payer avant d'entrer à la cathédrale Notre-Dame de Paris ? À quelques semaines de la fin du chantier de restauration de la cathédrale, ravagée par un incendie en 2019, Rachida Dati a avancé cette proposition mercredi soir dans Le Figaro, alors que l'édifice est l'un des plus visités en Europe, avec "14 à 15 millions" de personnes attendues par le diocèse après la réouverture prévue le 7 décembre.

Une initiative saluée par Stéphane Bern. "J'ai lu son interview dans 'Le Figaro', elle m'écoute bien parce qu'elle reprend toutes les idées que j'ai développées dans un livre ! Je trouve que c'est une bonne chose", a-t-il félicité, à l'initiative du Loto du patrimoine, dans l'émission Pascal Praud et vous.

Vendredi : Homophobie dans les stades : "Une nouveauté dans le sport et surtout dans le football", estime Jacques Vendroux

C'était mieux avant ? Face à la persévérance des chants homophobes et des violences dans les stades, les autorités ont décidé de mettre en place une billetterie nominative, tout en assurant que les matches pourraient être arrêtés, semblant susciter un désaccord entre les ministres des Sports et de l'Intérieur.

Mais pour Jacques Vendroux, invité sur le plateau de l’émission, ces chants homophobes dans les stades sont “une nouveauté dans le sport et surtout dans le football”. Pour le journaliste, "depuis une petite dizaine d'années, on est passé à la vitesse supérieure avec des insultes racistes et homophobes".