Pascal Praud et vous - Attaque au couteau à Mulhouse : les personnalités d'extrême gauche «sont la honte de la France», lance une auditrice

Après s'être confiée sur son sentiment d'insécurité à Mulhouse, deux jours après l'attaque au couteau, une auditrice d'Europe 1 tacle les personnalités politiques d'extrême gauche dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1.

Bernadette réside à deux pas du lieu où un homme a tué un passant et blessé deux policiers au couteau à Mulhouse ce week-end. Cette auditrice d'Europe 1 a partagé son sentiment d'insécurité dans l'émission Pascal Praud et vous, et a tenu à réagir à la diffusion de deux extraits d'interviews de Manon Aubry et Dominique de Villepin sur l'Algérie, alors que le principal suspect a reconnu être de nationalité algérienne. "Ces personnes de l'extrême gauche, c'est la honte de la France. Parler ainsi... Comment peuvent-ils se regarder dans le miroir ?", fustige-t-elle sur Europe 1.