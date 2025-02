Une auditrice qui vit à Mulhouse, à quelques pas du lieu où un homme a tué une personne et blessé deux policiers dans une attaque au couteau, partage son désarroi dans l'émission "Pascal Praud et vous", tous les jours de 11 heures à 13 heures sur Europe 1. Réécoutez l'extrait. Vous pouvez réagir au 01.80.20.39.21.

L'attaque au couteau à Mulhouse ce week-end s'est déroulée à quelques mètres du lieu où réside Bernadette, auditrice d'Europe 1. Dans l'émission Pascal Praud et vous, cette dernière laisse exprimer sa colère, sa tristesse, et regrette "un pays en train de partir en morceaux et personne ne fait rien". "J'habite à côté du marché, où se sont passés les événements. Je pouvais y aller tranquillement à pied. Aujourd'hui, je n'y vais plus, ça fait plus de dix ans que je n'y vais plus", affirme-t-elle sur Europe 1.