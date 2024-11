Pas d’actions coup de poing, mobilisations en plusieurs vagues : pourquoi la FNSEA change de ton ?

Acte II de la fronde agricole. La FNSEA lancera mardi un nouveau round de mobilisation pour dénoncer l’excès de normes… et semble avoir changé de visage en l’espace de quelques mois. En début d’année, le premier syndicat agricole appelait à des blocages et des actions coups de poing un peu partout en France. Cette fois-ci, les mobilisations sont bien plus timides. Un changement de ton qui s’explique notamment par le calendrier, même si le syndicat esquive le sujet.

"Le compromis"

À la place, ses représentants mettent en avant l'importance de la culture du compromis dans leur organisation. Pourtant, ces compromis étaient loin d’être le mot d’ordre il y a quelques mois, lorsque des exploitants bloquaient les autoroutes.

"Notre objectif, c’est d’emmener l’opinion publique avec nous, de ne pas bloquer les Français", assure Hervé Lapie, le secrétaire général de la FNSEA. "On souhaite aussi laisser les artisans et commerçants faire leur travail au mois de décembre. On sait que c’est une période cruciale pour eux", poursuit-il.

Les élections professionnelles en approche

Impossible cependant d'occulter le poids des élections professionnelles qui se profilent. En janvier, les agriculteurs éliront leurs représentants aux Chambres d’Agriculture et la FNSEA se doit de défendre les intérêts des exploitants.

Alexandre Hobeika, spécialiste de la FNSEA, rappelle l’importance de ces élections : "Ce sont des élections importantes, qui ont lieu dans deux mois, qui permettent de mesurer la représentativité des syndicats, qui déterminent aussi les financements et les leviers de pouvoirs sur les politiques agricoles", avance ce dernier, rappelant que "la FNSEA et les JA font plus que 50% depuis toujours, mais que leurs scores diminuent tendanciellement sur les dernières élections et s’approchent des 50%. Un enjeu va être de voir s’ils passent en-dessous."

Pour récupérer un maximum de chambres d’agriculture lors des élections, la Coordination Rurale a, elle, opté pour des blocages comme sur le port de Bordeaux. Une stratégie radicalement différente et peut-être, au bout du compte, davantage payante…