Mobilisation agricole : quelle est la pomme de discorde entre FNSEA et CR ?

La division syndicale peut-elle mettre à mal la colère ? Depuis une semaine, le monde agricole est de nouveau mobilisé contre la multiplication des normes et une éventuelle signature d'un traité de libre-échange entre l'UE et le Mercosur. Mais vendredi, la tension est montée entre deux syndicats agricoles. En déplacement à Agen, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, a même dû être exfiltré par la police.

Des importations ukrainiennes

Au cœur de la discorde entre les deux syndicats, une des entreprises d'Arnaud Rousseau. Selon la CR47, "dans ce groupe-là, il y a des importations de céréales, tournesol et colza d'Ukraine". De son côté, Arnaud Rousseau, a dénoncé les méthodes lamentables et les "menaces pas acceptables" des bonnets jaunes de la Coordination rurale. Dans les heures, voire les jours qui viennent, cette dissonance entre syndicats pourrait affaiblir le mouvement de contestation, et ce, à quelques semaines des élections des chambres d'agriculture départementale.