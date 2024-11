Colère des agriculteurs : la FNSEA annonce une nouvelle mobilisation «mardi, mercredi et jeudi» prochains

Le président du syndicat agricole majoritaire FNSEA a annoncé mercredi de nouvelles actions "mardi, mercredi et jeudi" prochains "sur le terrain", qui cibleront des administrations afin de dénoncer les "entraves" à l'agriculture. L'alliance majoritaire FNSEA-Jeunes agriculteurs a déjà organisé des actions cette semaine, lundi et mardi, "dans 85" départements.

La semaine prochaine, "dans chaque département", ces syndicats "cibleront des contraintes ou des entraves qu'ils jugent importantes. Ça peut être des représentants de l'État, des agences, ça peut être des liens avec les administrations. C'est eux qui décideront", a esquissé Arnaud Rousseau.

"Dénoncer ce qui n'est pas acceptable"

"L'objectif est encore une fois de mettre la pression pour dénoncer aujourd'hui ce qui n'est pas acceptable. Et, je le redis, toujours dans le respect des biens et des personnes", a-t-il ajouté. Les manifestants défendront notamment le retour de l'acétamipride, un insecticide de la famille des néonicotinoïdes, réclamé par les producteurs de noisettes et de betteraves à sucre. Nocif pour les pollinisateurs, il est interdit en France mais utilisé dans d'autres pays de l'Union européenne.

"Je redis que l'écologie est une préoccupation pour les agriculteurs, mais (…) nous mettre dans des impasses, arrêter la production en France et l'importer d'ailleurs, ça ne fait pas avancer la France", a estimé Arnaud Rousseau.