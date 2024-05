Parcoursup : que faire si tous vos vœux ont été refusés ?

Le verdict est tombé ce jeudi pour les 945.500 candidats qui ont postulé via Parcoursup et dont vous faites peut-être partie. Malgré vos demandes dans diverses formations, aucune ne vous a accepté. Pas de panique, plusieurs solutions s'offrent encore à vous. Sans oublier que vous pouvez toujours demander des conseils de l'équipe pédagogique de votre lycée pour continuer à vous orienter au mieux.

S'armer de patience

Tout d'abord, il faut garder en tête, que même si l'on n'est admis nulle part, on peut être en liste d'attente, ce qui laisse un espoir pour intégrer l'une des formations demandées. Les réponses tombent en continu à partir de ce jeudi, pensez donc à consulter régulièrement la plateforme. Les réponses seront seulement suspendues du 16 au 23 juin afin de permettre aux bacheliers de se concentrer sur leurs épreuves. Il est aussi possible de demander le réexamen de votre dossier, en cas de circonstances exceptionnelles, si vous avez des problèmes de santé, êtes en situation de handicap ou sportif de haut niveau.

Si vous n'avez toujours aucune réponse positive à partir du 11 juin, vous pouvez alors formuler de nouveaux vœux, car c'est à ce moment-là que débute la phase complémentaire des admissions. Elle dure jusqu'au 12 septembre et vous permet de faire jusqu'à dix nouvelles demandes dans les formations qui ont encore des places disponibles.

S'adresser à la CAES

À partir du 4 juillet, si toutes vos demandes ont été refusées, vous pouvez vous tourner vers la Commission d'accès à l'enseignement supérieur (CAES). Dans chaque académie, cette commission est chargée d'examiner la situation des candidats qui l'ont saisie et n'ont pas reçu de proposition d'admission. Après étude votre dossier, la CAES doit ensuite vous proposer une formation aussi proche que possible de vos vœux de départ. Il est pour cela important d'élargir vos souhaits et de bien compléter la rubrique "Préférence et autres projets" sur Parcoursup, sur laquelle s'appuie la CAES pour vous orienter au mieux.

Les écoles hors Parcoursup

Parcoursup a beau offrir 23.000 formations aux diplômes reconnus par l'État, vous pouvez également tenter de trouver une école en dehors de la plateforme, car certains établissements proposent des admissions directes. Attention cependant, car ces formations peuvent être non-reconnues, ce qui peut poser un problème lors de votre entrée dans la vie active. Pour en savoir plus, le mieux et de faire ses recherches directement sur le site de la formation concernée, qui précisera le mode d'admission (dossier, concours…) et le type de diplôme délivré.

Envisager une rentrée décalée

Si ni le CAES, ni les écoles hors Parcoursup n'ont fonctionné pour vous, il existe encore des alternatives. Pour éviter de perdre une année complète, certaines formations permettent de faire des rentrées décalées, généralement entre janvier et mars. C'est notamment le cas pour certaines écoles de communication et de commerce. En fonction des établissements, vous pouvez postuler, dans la plupart des cas, entre novembre et janvier.

S'orienter vers un service civique

Il est également possible réaliser un service civique, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 25 ans. Vous pouvez vous engager pour une période de six à douze mois en France ou à l'étranger, aussi bien dans le secteur public qu'associatif. Cela permet d'ajouter une ligne à son CV, toujours bien vue par les recruteurs, notamment si vous décidez de repostuler sur Parcoursup l'année suivante. Ce type de mission est par ailleurs indemnisé à hauteur de 619,83 euros minimum par mois.