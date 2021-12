Macron veut un service civique européen de six mois pour les moins de 25 ans

"Allons plus loin et réfléchissons à un service civique européen de six mois ouvert à tous les jeunes de moins de 25 ans pour un échange universitaire ou d'apprentissage, un stage ou une action associative", a souhaité le chef de l'Etat lors d'une conférence de presse depuis l'Elysée. Emmanuel Macron a déjà élargi le programme Erasmus aux apprentis et "doublé" le nombre de bénéficiaires. "C'est une proposition que nous ont faite les jeunes Européens", a-t-il précisé, appelant à "enclencher" cette initiative "durant ce semestre qu'aura à présider la France" au Conseil de l'UE.

Une "Europe plus humaine"

Le président de la République a une nouvelle fois plaidé pour la "généralisation du programme d'échanges Erasmus à tous les Européens", "car il donne une ouverture d'esprit qui est un bagage unique dans la vie adulte", a-t-il fait valoir face à la presse. Le programme éducatif Erasmus+ vise à soutenir des actions dans les domaines de l'enseignement, de la formation, de la jeunesse et du sport au niveau européen. Le chef de l'Etat a aussi dit vouloir une "Europe plus humaine", qui "à travers toutes ces initiatives, permet dans nos écoles, nos universités et à travers la culture, de défendre nos valeurs". La France prendra le 1er janvier 2022 la présidence tournante du Conseil de l'UE, pour la première fois depuis 2008.