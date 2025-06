Premières réponses aux vœux Parcoursup : quelle est la procédure pour répondre à ces propositions ?

Plus de 900.000 étudiants recevront ce lundi les premières réponses à leurs vœux formulés sur la plateforme Parcoursup. Un grand moment de stress pour les candidats, qui pourront accepter ou refuser définitivement une réponse favorable au cours de la soirée.

Ce lundi soir, 980.000 élèves de terminale et étudiants en réorientation recevront les premières réponses à leurs vœux formulés sur Parcoursup. Pour éviter tout bug informatique, la plateforme sera, dans un premier temps, disponible en mode "consultation". Les candidats pourront commencer à répondre aux propositions d’admission qui leur ont été faites plus tard, au cours de la soirée.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Pour préparer le bac et le brevet, une lycéenne de 16 ans partage 2.000 fiches de révisions gratuites sur Instagram

Peut-on être refusé quelque part ?

Si un candidat reçoit une réponse favorable, il peut la valider ou la refuser définitivement. Il a quelques jours seulement pour le faire. Une alerte par mail et par SMS va le lui rappeler. Il peut aussi garder cette place tout en conservant d'autres vœux pour lesquels il attend une réponse. Et pour tous ces vœux, dits "en attente" dans des formations dont les places se libèrent au fur et à mesure des réponses des candidats, il y a une nouveauté.

"Alors cette année, c'est du 6 au 10 juin que les candidats vont pouvoir classer leurs vœux en attente. Et ça, c'est assez important parce que tout vœu non classé va disparaître. Sur mes 5-10 formations, laquelle me fait le plus envie ? Je les classe par ordre de préférence de façon à ce que, une fois que les réponses tombent, si par exemple, j'ai eu mon vœu numéro 3, mon vœu 4 et 5 disparaissent", explique Clémentine Rigaud, chef de rubrique Parcoursup du média l'Étudiant.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Parcoursup : pourquoi les lettres de motivation ne sont plus exigées pour postuler à certaines formations ?

Il est enfin possible, à partir de ce lundi soir, d'être refusé quelque part. Si c'est le cas pour tous les vœux formulés, la phase complémentaire de Parcoursup démarre le 11 juin. Il sera alors possible de reformuler de nouveaux vœux dans les formations où il reste de la place.