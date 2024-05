Parcoursup : les lycéens peuvent profiter d’un outil de simulation du site pour mieux connaître son fonctionnement

Aborder plus aisément Parcoursup. Depuis jeudi, les lycéens peuvent s'entraîner sur Parcoursup à l'aide d'un outil de simulation leur permettant de s'exercer à partir d'un dossier fictif. Cet outil aide à mieux comprendre le fonctionnement des listes d'attente, et le maintien de certains vœux en attendant les réponses d'autres formations. Un exercice indispensable pour les candidats qui postulent dans le Supérieur cette année, à réaliser avant le 30 mai.

Une date qui marque le début de la phase d'admission. Les propositions de certaines formations vont arriver, d'autres seront en attente. Il faut savoir sur quel bouton appuyer pour accepter ou refuser des vœux. C'est pour répondre à ces doutes qui peuvent se transformer en angoisse que cet outil a vu le jour.

S'exercer pour mieux choisir

"Il y a toujours une question, c'est est-ce-que je peux accepter une proposition en gardant un vœu en attente que je préfère ? Et bien la réponse est oui. Et en fait, à travers le site d'entraînement, ils le voient très concrètement. Quand on appuie sur un bouton, on vous demande derrière une confirmation. Donc il n'y a pas de peur de sauter dans le vide. C'est ça qu'on souhaite faire : les aider à se préparer pour se dire 'bon bah j'ai bien compris comment ça fonctionne'. Et puis ensuite, finalement, quand j'ai à choisir, je ne suis pas inquiet du fonctionnement de la plateforme pour qu'ensuite ils puissent sereinement faire les choix qui les intéressent", explique à Europe 1, Jérôme Teillard, chef du projet Parcoursup au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Cet exercice est réalisé à partir d'un dossier fictif… Et sur le site d'entraînement, il est également possible de visionner des vidéos explicatives et de tester ses connaissances à l'aide de quiz. Pour s'exercer, rendez-vous sur Parcoursup.gouv.fr. Le lien est affiché en gros sur la page d'accueil.