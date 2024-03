Parcoursup : comment bien rédiger sa lettre de motivation ? Les conseils d'une coach en orientation scolaire

Organiser ses idées, trouver les bons arguments pour se démarquer, le tout en moins de 1.500 caractères : voici l'ultime épreuve des lycéens de terminale dans le cadre des inscriptions sur Parcoursup. Depuis jeudi minuit, les élèves qui postulent pour des formations doivent rédiger une lettre de motivation, et ils ont jusqu'au 3 avril pour le faire.

Mais cette mission n'est pas une mince affaire pour Sarah, rencontrée par Europe 1. "Tout ce qu'on veut en très peu de caractères, ce n'est pas facile", concède la lycéenne. "J'essaie de m'inspirer de trucs que je trouve sur Internet et après faire en fonction de mon expérience et ce que j'ai envie de mettre. Ensuite, mes parents relisent et m'aident surtout à raccourcir", confie-t-elle.

Structurer sa lettre en deux questions majeures

Sur Parcoursup, chaque élève postule à dix formations maximum, ce qui peut donc représenter dix lettres de motivation différentes à écrire. Une gymnastique qui exige d'abord de structurer sa pensée, détaille Henriette Larribau, coach en orientation scolaire. "Il y a deux questions qui font le plan de la lettre de motivation : quelles sont les raisons pour lesquelles vous postulez à cette formation, et quels sont vos atouts pour réussir", précise-t-elle à Europe 1.

Puis, il vient le moment d'incarner son propos pour se démarquer. "Dire 'je suis très rigoureux et appliqué dans mon travail', je vous crois ou je ne vous crois pas. En revanche, dire 'la rigueur, j'ai pu la développer grâce à mes activités extrascolaires' et vous écrivez une petite phrase qui précise ces éléments-là, cela change radicalement les choses", avance la coach en orientation scolaire.

La dernière étape indispensable pour tous ces élèves est de traquer les fautes d'orthographe avant d'envoyer sa candidature.