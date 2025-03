Parcoursup : pourquoi les lettres de motivation ne sont plus exigées pour postuler à certaines formations ?

C'est le dernier jour pour formuler ses vœux sur Parcoursup. Les candidats auront ensuite jusqu'au 2 avril pour valider leurs vœux et envoyer leurs lettres de motivation. Enfin, pour les écoles qui les réclament encore, car certaines n'en veulent plus, estimant qu'entre l'aide de l'IA ou celle des parents, ces lettres ne valent en réalité pas grand-chose.

Appel à tous les futurs bacheliers, à partir de ce soir minuit, il sera trop tard. Aujourd'hui, c'est le dernier jour pour formuler ses vœux sur la plateforme Parcoursup. Les lycéens auront ensuite jusqu'au 2 avril pour les valider et envoyer les lettres de motivation.

Mais c'est une nouveauté, cette année, ces lettres de motivation ne sont plus exigées pour postuler à certaines formations. C'est ce qu'a remarqué la conseillère d'orientation Sophie Laborde-Balen : "Je pense à une école à Lille qui s'appelle l'ESDHEM, c'est l'école SKEMA, elle ne la demande pas. Je pense aussi à un bachelor de l'école IÉSEG, qui est une école de management et elle ne la demande plus. Il y a quelques formations qui ne la demandent plus. Quand vous êtes une université et que vous en recevez des fois plus de 5.000, je ne vois pas comment on peut lire tout ça", confie-t-elle.

"Un jeu de dupes"

Vanessa, mère d'une jeune étudiante, comprend cette décision, car les lettres sont surtout rédigées par les parents. L'an dernier, elle s'est arraché les cheveux pour aider sa fille à écrire la sienne : "C'est un peu un jeu de dupes, parce que refléter quelque chose d'un peu plus personnel, dans la limite de 1.500 caractères, vous n'allez quand même pas très loin. On les relit, on les regarde, on en discute, on en rajoute, en se disant que, de toute façon, personne n'ira vérifier. Je trouve ça dommage qu'on en soit amené à se poser ce genre de question".

D'après le dernier rapport du comité éthique de Parcoursup, pour les établissements d'enseignements supérieurs, les résultats scolaires sont bien plus importants que la motivation parmi les critères d'admission.