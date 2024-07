Sur les plages, les sauveteurs de la SNSM veille à la sécurité des vacanciers

REPORTAGE

Sur les plages, la détente ne doit pas exclure la vigilance car les accidents sont vite arrivés. Heureusement, les sauveteurs de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) sont sur le pont à Gruissan en région Occitanie. Europe 1 était à leurs côtés.

Un guide pour les vacanciers

"Comme je dis toujours, le jour où on aura zéro accident, on aura rempli notre mission !". Comme chaque été, Didier Aubry se tient prêt à intervenir. Ce bénévole de la Société nationale de sauvetage en mer a pour mission de secourir toute personne en danger en mer et sur les côtes.

Pour éviter le pire, un guide a été publié pour accompagner les vacanciers : "Ne pas prendre le risque de vouloir nager au-delà de ses forces et compétences. S'il y a des piqûres d'animaux marins, il faut tout de suite aller au poste de sauvetage pour se faire mettre un peu de pommade et surtout pour les enfants ne pas se mettre trop loin des parents", explique-t-il.

Adopter les bons réflexes

Dans ce guide, on retrouve également les incontournables consignes pour se protéger du soleil afin d'éviter les insolations. Mais sur la plage, il y a ceux qui adoptent les bons réflexes et ceux qui privilégient leur bronzage.

"C'est important de se protéger pour éviter les tâches sur le visage et accélérer le vieillissement de la peau", détaille une femme. Une autre est beaucoup moins prudente : "Moi plus l'indice est haut plus je m'expose ! Je sais que ce n'est pas bien du tout mais je ne fais pas attention", avoue-t-elle. En cas d'urgence, vous pouvez composez le 196 et si vous êtes en mer et le 112 pour les plages et lieux de baignade.