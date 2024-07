Comment réduire le stress des départs en vacances avec des enfants ?

Les départs en vacances se poursuivent et pour 67 % des parents ce moment de joie se vit dans l'appréhension. Crainte des pleurs de l'enfant, de l'oubli de couches...partir en vacances en transport rime avec cauchemar pour certains parents.

Camille a vécu ce stress il y a une semaine lorsqu'elle est partie en vacances avec son compagnon et son bambin : "Avant, on partait hyper léger avec quasiment rien dans la valise, un ou deux livres et on pensait qu'à nous et notre petit confort. Mais maintenant, sur tout le trajet, on a le petit stress de est-ce qu'on va embêter les autres passagers et de comment on va voyager pour à la fois prendre un maximum d'affaires", explique-t-elle.

Faire une to-do list

Près de la moitié des parents ont également reçu des reproches de la part d'autres voyageurs. Mais comment s'y prendre pour passer ce moment tant redouté ? Lucie Marguerite est psychologue et recommande une to-do list : "Il faut nous-même qu'on soit apaisé. Et si à ce moment-là, on est focalisé sur le regard des autres, on essaye de gérer trop de choses à la fois, c'est pas possible. On peut penser par exemple à des activités manuelles pour les enfants comme des livres, éviter finalement à tout ce qui va être tant sur les écrans et qu'il y aura de la lumière bleue parce qu'on sait que ça a un effet excitant sur eux".

Alors appliquez ces conseils et quand vous serez au bord de la plage, le voyage ne sera qu'un mauvais souvenir.