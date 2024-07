JO de Paris 2024 : la vigilance autour des produits de contrefaçons s'est accrue

REPORTAGE

Sur les plages, les marchés dans la rue, ils sont partout et circulent abondamment l'été au gré des voyages. Les produits contrefaits, pourtant, sont dangereux pour les consommateurs. "Le risque est d'avoir une tong qui va vous brûler les pieds parce que le caoutchouc utilisé est de mauvaise qualité. C'est d'avoir une allergie parce que vous avez mis un faux parfum. C'est d'avoir un accident de voiture parce que vos plaquettes de frein n'auront pas freiné normalement", explique Delphine Sarfati, directrice générale de l'Union des fabricants.

Presque aucun produit n'échappe à la contrefaçon. Rien que dans les Alpes-Maritimes, l'an dernier, 400.000 imitations ont été saisies. "C'est plus de sept milliards d'euros perdus chaque année et c'est plus de 38.000 emplois perdus chaque année. Ça va être aussi bien le transporteur qui emmène le produit de l'usine au magasin que le vendeur qui va vendre le produit", poursuit Delphine Sarfati.

Contrôle près des sites Olympiques

À l'approche des Jeux Olympiques, les contrôles ont été renforcés. Mikaël Le Pimpec est directeur interrégional des douanes en PACA : "Il y aura des agents des douanes qui seront chargés de la surveillance des abords des sites olympiques et du contrôle des marchandises qui seront diffusées dans les abords et notamment du contrôle sur les articles de sport et sur tous les articles qui viendraient à contrefaire notamment la marque JO 2024".

En achetant des produits de contrefaçon, vous vous exposez à une amende. En faire le commerce peut mener à des poursuites en justice.