One Ocean Summit : pour WWF, «la pollution plastique doit être un enjeu majeur»

À l’occasion du sommet One Ocean Summit , sur la protection des océans , l’organisation WWF tire la sonnette d’alarme. Chaque année, ce sont entre 19 et 23 millions de tonnes de plastique qui sont rejetés dans les océans. Ludovic Frère Escoffier, responsable du programme Vie des Océans, pour l’organisation WWF, dénonce une situation plus qu’alarmante, qui ne risque pas de s’arranger dans les années à venir puisque la production de plastique pourrait doubler d’ici 2040.

"Toutes les espèces marines sont touchées par la pollution plastique. Du plancton à la baleine. Certaines mers comme la Méditerranée arrivent à saturation, il y a urgence à agir", explique-t-il sur Europe 1.

La nécessité de mesures concrètes

L’ONG appelle donc les représentants des différents États qui seront présents au sommet à prendre des engagements concrets et ambitieux, pour protéger la biodiversité des océans : "Les mesures idéales seraient la suppression progressive de certains plastiques à usages uniques, l’interdiction des micro-plastiques, et la mise en place de normes pour avoir davantage de produits recyclables."

La mise en place de telles mesures pourrait selon lui, préparer le terrain pour un grand traité commun contre la prolifération du plastique. Il espère que cela sera le cas lors du prochain rendez-vous sur la protection des océans à l’assemblée de l’ONU sur l’environnement à Nairobi, au Kenya, début mars.