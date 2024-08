«On sent la ferveur des JO» : un marathon olympique marqué par la ferveur populaire sur le bord de la route

C'est une vague qui monte et qui explose quand les coureurs arrivent, ce qui fait la joie de Tom, un fan australien de marathon : "La foule criait de plus en plus à mesure que les coureurs se rapprochaient. Je tremblais quand ils sont passés. C'était génial, on est venu juste pour le marathon et la foule était incroyable. C'était une super matinée".

"On a l'habitude de suivre d'autres marathons, mais là, c'est vraiment une autre ambiance"

Plus loin, sur le parcours, au milieu des drapeaux, Lucie est même émue. Pour cette habituée des courses à pied, cette épreuve n'a rien à voir avec les autres : "On sent la ferveur des Jeux olympiques tout simplement. On avait des Suisses, des Belges, des Kényans sur le bord des routes parisiennes. On a l'habitude de suivre d'autres marathons, mais là, c'est vraiment une autre ambiance. C'est quelque chose d'unique".

L'ambiance monte encore plus lorsque que ce sont des Français qui passent : "Quand on voit nos Français passer en bas du pont, à quelques kilomètres de l'arrivée, c'est beau. C'est assez touchant de les voir à ce moment-là". Et plusieurs minutes après le passage des favoris, le public est toujours là et crie toujours aussi fort. Chaque coureur est encouragé avec la même ferveur que les premiers. De quoi rendre la course exceptionnelle pour tout le monde.