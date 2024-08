EN DIRECT - JO de Paris 2024 : l'Éthiopien Tamirat Tola remporte le marathon, Kipchoge hors du coup

Cette avant-dernière journée des Jeux olympiques offre de nouvelles chances de médailles à la délégation française, ce samedi, en taekwondo, notamment avec Althéa Laurin, médaillée de bronze à Tokyo, qui tentera cette fois de décrocher l'or sous les voûtes du Grand Palais. Début de l'aventure dès neuf heures pour la Française en huitième de finale. Dans la matinée, on suivra également Oriane Bertone en finale du combiné d'escalade, avant de laisser place aux sports collectifs dans l'après-midi.

À 13 heures, la finale de volley masculin entre la France et la Pologne. Les Bleus, pleins de confiance après leur nette victoire contre l'Italie en demi-finale, espèrent bien conserver leur titre olympique de Tokyo à domicile. Autre consécration possible, les handballeuses françaises qui affronteront la Norvège à 15 heures. Les Bleues pourront compter sur les 27.000 spectateurs du stade Pierre Mauroy de Lille. Et ce samedi soir, à 21h30, les basketteurs français tenteront d'aller chercher l'or en finale à l'Arena de Paris-Bercy contre les États-Unis.

Les informations à retenir : Plusieurs chances de médailles pour la délégation française

La France débute la journée en sixième position au classement des médailles avec 56 médailles

Althéa Laurin, médaillée de bronze à Tokyo, tentera cette fois de décrocher l'or en taekwondo

À suivre dans l'après-midi : les finales de volley masculin, de basket masculin, de handball féminin

Canoë-kayak sprint : Hostens et Beaumont s'arrêtent en demi-finales

Les kayakistes Manon Hostens et Maxime Beaumont, les deux dernières embarcations françaises encore en lice aux JO-2024, se sont arrêtés en demi-finales du K1 500 mètres pour Hostens, et du K1 1.000 m pour Beaumont, samedi à Vaires-sur-Marne. Manon Hostens a pris la 5e place de sa demi-finale, où il fallait terminer dans les deux premiers pour se hisser en finale, et est reversée dans la finale C pour une place d'honneur entre la 17e et la 24e place.

Maxime Beaumont a été à la lutte pour l'une des quatre premières places qualificatives pour la finale A du K1 1.000 mètres, avant d'être décroché dans les 250 derniers mètres. Il a pris la 5e place à 35/100e de la qualification. Il disputera la finale B pour un classement entre la 9e et la 16e place.

Taekwondo : la Française Althéa Laurin en quarts

La Française Althéa Laurin s'est qualifiée pour les quarts de finale du tournoi olympique de taekwondo dans la catégorie des +67 kg, en dominant la Tadjike Munira Abdusalomova 2 à 0, samedi matin au Grand Palais de Paris. Médaillée de bronze aux Jeux olympiques à Tokyo il y a trois ans, Althéa Laurin fait figure de prétendante au podium voire au titre olympique.

En huitième de finale, elle a remporté la première manche 3-0 avec un coup de pied au niveau du casque de son adversaire qui rapporte trois points. Dans la seconde manche, quatre coups de pied portés au casque ont suffi pour s'imposer (12-0) et filer en quarts. Double championne d'Europe 2022 et 2024 et championne du monde 2023 dans sa catégorie (-73 kg), Laurin affrontera l'Allemande Lorena Brandl pour une place dans le dernier carré des JO-2024.

Marathon : l'Éthiopien Tamirat Tola champion olympique, Kipchoge hors du coup

L'Ethiopien Tamirat Tola a été sacré champion olympique au bout du marathon atypique et vallonné des Jeux de Paris samedi matin, une course dans laquelle Eliud Kipchoge a rapidement perdu tout espoir d'un troisième titre olympique consécutif.

Tola, qui fête ses 33 ans dimanche, s'est imposé en 2h 06 min 26 sec, nouveau record olympique, devant le Belge Bashir Abdi, à 21 sec, et le Kényan Benson Kipruto, à 34 sec. Kipchoge, lâché tôt dans la course, a abandonné après le 30e kilomètre.