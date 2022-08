«On reste chez nous d'habitude» : une croisière organisée pour les seniors isolés

Si beaucoup de Français partent en vacances, ce n’est pas le cas de tous. Beaucoup restent derrière, et surtout des seniors parfois isolés et en situation de précarité. Le Secours Populaire, comme tous les ans, offre une journée de vacances à 200 seniors. Au programme : déambulation fluviale sur la Seine, puis repas à la célèbre guinguette "chez Gègène" à Joinville-Le-Pont, pour le plus grand plaisir des seniors.

Au moment de monter sur le Canotier, chaque passager se voit remettre un chapeau et une bouteille d’eau. Malgré la pluie fine qui tombe, l’enthousiasme est au rendez-vous. "Ça ne nous fait pas peur la pluie ! Ça fait pousser les belles plantes !" s’amusent Bernadette et Sylvie serrées sous un parapluie rouge. Il s’agit de leur toute première croisière en bateau sur la Seine.

Visite guidée sur le fleuve

L’aventure commence par une déambulation fluviale le long des plus beaux monuments parisiens, racontés par le guide… La péniche passe le Grand Palais, la Tour Eiffel, la bibliothèque Mazarine, ou encore la cathédrale de Notre-Dame, sous les yeux émerveillés des passagers. Huguette, cramponnée à la rambarde pour mieux voir les bâtiments, est sous le charme. "On voit vraiment tout ! C’est magnifique ! On n’a pas souvent l’occasion de voir des choses comme ça, nous, on reste chez nous d’habitude…", raconte-t-elle. Près d’elle, Kevin, 68 ans, renchérit : "Pouvoir voir tout ça pour juste 5 euros, c’est quand même incroyable…"

Sur les bancs esquintés du bateau, les groupes se forment et se déforment. Pour beaucoup, cette balade est aussi l’occasion de faire de rencontre. Denise, 74 ans, vient de se faire une nouvelle amie. "Je ne connaissais pas du tout cette dame, mais on a commencé à parler sur le chemin", se réjouit-elle en se tournant vers sa voisine de siège. "J’adore faire des rencontres impromptues comme ça. Surtout que je suis très seule, donc ça me fait vraiment plaisir."

Après plusieurs heures de traversée, le bateau arrive à destination : "Chez Gégène", mythique guinguette dansante sur les rives de la Marne. Le groupe est accueilli dans l’établissement par le son des accordéons. Les ainés ne perdent pas une seconde avant de s’élancer sur la piste de danse, seul ou à deux. Michèle n’hésite pas à poser sa canne pour aller rejoindre la piste de danse. "On est prête à danser ! On va essayer en tout cas", s’exclame-t-elle avant d’être entrainée par son amie au son de la musique.