"On profite au max !" : non, les vacances ne sont pas finies pour tout le monde

REPORTAGE

Pour beaucoup de Français, ce lundi 24 août est synonyme de la rentrée et de la reprise du chemin des bureaux. Une rentrée plus que particulière en raison de la circulation encore active du coronavirus dans de nombreuses régions. Mais certains ont justement profité de cette période creuse pour partir en vacances en décalé, loin des foules. Par exemple, aux Calanques, près de Marseille dans les Bouches-du-Rhône, de nombreux touristes se la coulent encore douce.

Du télétravail pour prolonger (un peu) l'été

"Çà fait du bien, l'eau est bien fraîche", explique au micro d'Europe 1 Ugo, un jeune étudiant parisien qui vient de sauter dans l'eau du parc national. "On n'a pas ça à Paris, alors on profite au max", glisse-t-il. Pour lui, la rentrée sur son campus et l'alternance entre cours magistraux et travaux dirigés sont encore loin.

Même son de cloche pour Pascal et Daniel, deux Lyonnais descendus profiter du soleil de Marseille. Baskets à la main, ils cherchent le spot idéal entre les rochers aiguisés. "On a l'impression de ne plus être à Marseille et de se retrouver dans un lieu idyllique. On est assez satisfaits d'être parti fin août", expliquent-ils. Eux aussi ne sont pas pressés de retrouver leurs bureaux : pour prolonger de quelques jours leur été, ils ont décidé de télétravailler depuis le sud.