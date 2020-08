Vacances : certains Français ont choisi les vacances en décalé, loin des foules

REPORTAGE

L'ensemble du territoire est classé orange dans le sens des départs et des retours samedi mais ça reste rouge pour la vallée du Rhône et le pourtour méditerranéen. Pour beaucoup, ça sent la fin des vacances mais certains malins partent maintenant. Rencontre avec ces vacanciers de la dernière heure en gare de Valence.

"On a besoin de forêts, de rivières, de montagnes pour se ressourcer"

"Avec un collègue, on a monté notre entreprise. Et on a la chance de pouvoir prendre nos vacances en décalé", se réjouit Louis. À peine descendu du train, sac de randonné sur le dos, le vacancier prend le soleil devant la gare. Top départ pour ses vacances d'été, deux semaines en van aménagé sans croiser trop de vacanciers. "Déjà, on n'aime pas trop quand il y a trop de monde. Là, ça va être encore plus sympa. On va être tranquillement sur les routes à droite à gauche, et on va pouvoir se reconnecter à la nature. On a besoin de forêts, de rivières, de montagnes pour se ressourcer."

À cette période, pas besoin de faire des milliers de kilomètres pour se ressourcer, raconte Marion. Près de sa voiture, elle charge ses bagages direction l'Isère, sa région d'origine. "Après le 15 août, on sentait qu'on était vraiment seuls et qu'on pouvait profiter de la montagne pleinement", constate-t-elle. "Par contre, on évite les foules, les rassemblements, les lieux bondés… On va en montagne, on ne va pas sur la Côte", ajoute Marion. Car pour ces vacanciers, il n'est pas question d'attraper le virus lors de ces derniers instants d'été et à dix jours de la rentrée.