«On est toujours inquiets» : à Villeurbanne, les habitants désemparés par les agressions antisémites

Une enquête a été ouverte après une "agression antisémite" à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, la troisième en un mois, a indiqué samedi la préfecture. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue dans le quartier de Tonkin, où les faits se sont déroulés, à la rencontre des habitants.

La troisième en moins d'un mois. À Villeurbanne, près de Lyon, une enquête a été ouverte samedi après une nouvelle agression antisémite. Vendredi après-midi, un homme portant une étoile de David a été pris à partie par deux individus. Le premier a frappé la victime, âgée de 26 ans, au visage tandis que le second filmait la scène. Dans le quartier de Tonkin, où les faits se sont déroulés, l'émotion est vive. Pour l'occasion, Europe 1 s'est rendue sur place.

"Ces agressions sont devenues une banalité"

Dans ce quartier résidentiel où vivent de nombreuses familles depuis plus plusieurs années, les habitants peinent à comprendre l'agression antisémite. Ils décrivent un quartier multiculturel plutôt paisible. "Il y a toutes les religions. Je trouve ça vraiment très grave. Malheureusement, ces agressions sont devenues une banalité", déplore un habitant.

Pour cette mère de famille, "l'inquiétude" est toujours présente, "surtout quand on a des enfants". "Je me dis que, peu importe où nous allons, on risque de se faire agresser pour un oui, pour un non, une couleur de peau ou une religion", s'inquiète-t-elle au micro d'Europe 1.

"Il y a une tension palpable dans l'ensemble des villes de France"

Après l'attaque du Hamas, le 7-Octobre, le maire de Villeurbanne Cédric Van Styvendael réaffirme que des mesures de sécurité ont été mises en place autour des lieux de culte. "Il y a une tension palpable dans l'ensemble des villes de France et, avec la préfète, nous avons déployé des moyens de sécurisation des lieux de culte, avec une connotation liée à la communauté juive, notamment sur les commerces. Donc, les mesures de sécurité sont en place", souligne l'édile.

La vidéosurveillance pourrait faire avancer l'enquête. Les images avaient déjà permis l'interpellation d'un suspect dans une autre agression antisémite.