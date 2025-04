«Il s'est fait rouer de coups» : un témoin revient sur l'agression antisémite survenue à Villeurbanne

Vendredi, à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, un homme de confession juive a été agressé par deux individus. Ce samedi, la préfecture a indiqué qu'une enquête a été ouverte après cette "agression antisémite". Témoin de la scène, le voisin de la victime raconte l'agression.

Une enquête a été ouverte après une "agression antisémite" à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, la troisième en un mois, a indiqué samedi la préfecture. "Cette agression antisémite fait l'objet de toute l'attention de la police nationale qui a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces violences abjectes", a indiqué la préfecture du Rhône dans un message diffusé sur X.

Vendredi, un homme portant un collier avec une étoile de David a été pris à partie par deux autres hommes dont l'un l'a frappé au visage tout en le traitant de "sale juif". Pendant ce temps, l'autre filmait la scène, a-t-on appris de source proche du dossier. La victime n'est que légèrement blessée, selon la même source.

Visage masqué

L'homme âgé de 26 ans porte encore les stigmas de cette agression sur le visage : un hématome sur la tempe gauche et une légère luxation de la mâchoire. Encore sous le choc, la victime a raconté pour Europe 1 sa balade de ce vendredi, qu'il fait comme à son habitude pour promener sa chienne. Alors qu'il est sur le point de rentrer chez lui, dans la cour, au pied de son immeuble, il entend quelqu'un courir derrière lui. Il se retourne alors et est violemment frappé à la tête.

Selon lui, cette agression était "ciblée". "Celui qui m'a attaqué avait le visage masqué par un cache-cou et une cagoule. Il m'a traité de sale faf, sale juif et, un peu plus loin, il y avait quelqu'un d'autre qui me filmait", raconte-t-il.

"Ils m'ont remarqué et son partis en courant"

Son voisin Tom entend les cries et découvre la scène en sortant sur son balcon. "Il s'est fait plaquer contre une voiture et rouer de coups. Un à la mâchoire et deux au front. J'ai entendu seulement 'sale faf'. En fait, ils m'ont remarqué quand j'étais au balcon, du coup ils sont partis en courant", décrit-il au micro d'Europe 1.

Avant de prendre la fuite, la victime affirme que ses agresseurs se sont revendiqués de la Jeune Garde, un groupuscule d'extrême gauche basé à Lyon. Aujourd'hui, le jeune homme, kippa sur la tête et étoile de David au cou, refuse de se résigner de ne plus sortir et à supprimer son identité. Il a toutefois écourté sa balade, craignant que les auteurs ne récidivent. "Ils m'ont promis de revenir pour me tuer", a-t-il confié.