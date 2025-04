Villeurbanne : enquête ouverte après une agression antisémite

Vendredi, à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, un homme de confession juive a été agressé par deux individus. Ce samedi, la préfecture a indiqué qu'une enquête a été ouverte après cette "agression antisémite". Il s'agit de la troisième en un mois seulement dans cette commune du Rhône.

Une enquête a été ouverte après une "agression antisémite" à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon, la troisième en un mois, a indiqué samedi la préfecture. "Cette agression antisémite fait l'objet de toute l'attention de la police nationale qui a ouvert une enquête pour retrouver les auteurs de ces violences abjectes", a indiqué la préfecture du Rhône dans un message diffusé sur X.

La scène filmée par l'un des agresseurs

Vendredi, un homme portant un collier avec une étoile de David a été pris à partie par deux autres hommes dont l'un l'a frappé au visage tout en le traitant de "sale juif". Pendant ce temps, l'autre filmait la scène, a-t-on appris de source proche du dossier. La victime n'est que légèrement blessée, selon la même source.

"La préfète Fabienne Buccio assure à la communauté juive et à ses représentants sa détermination à lutter contre les actes antisémites et à ce que leurs auteurs ne restent pas impunis", ajoute le texte de la préfecture. L'ensemble des groupes politiques de la majorité municipale de Villeurbanne, notamment le PS, le PCF et les écologistes, ont "condamné fermement" cette "nouvelle agression antisémite" et appelé "à des sanctions fortes contre les auteurs".

"Rien ne peut justifier" de tels actes

"Cette attaque, comme celles survenues précédemment, constitue une atteinte grave à nos valeurs communes", estiment les groupes politiques dans un communiqué, jugeant que "rien ne peut justifier" de tels actes, "quels que soient les conflits et la situation internationale".

Il s'agit de la troisième agression antisémite à Villeurbanne : mi-mars, une femme avait été frappée par une autre qui lui a proféré des insultes antisémites. Le 8 mars, un homme avait été roué de coups après s'être fait traiter de "sale juif".