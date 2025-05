«On diffusait la propagande du Hamas dans les universités» : le témoignage d'un repenti des Frères musulmans

Un rapport sur les Frères musulmans commandé par le gouvernement pointe une "menace pour la cohésion nationale" avec le développement d'un islamisme "par le bas". Ce mercredi, au lendemain de la publication du rapport, Mohamed Louizi, un ancien membre actif de la mouvance pendant 15 ans, témoigne.

L’objectif des Frères musulmans à long terme est clair : faire de la France une terre d'islam ! C’est ce qui ressort du rapport sur le mouvement religieux publié mardi. Mais qui sont-ils ? Comment agissent-ils concrètement sur le terrain et dans toutes les strates de la société ?

Mohamed Louizi a été un membre actif de la mouvance pendant 15 ans (1991-2006) avant, selon ses dires, d’ouvrir les yeux et de la dénoncer. Il revient sur ce projet secret d’islamisation de la société française et sur la stratégie de recrutement des fréristes au sein même des universités au micro d'Europe 1.

"Repérer des cibles potentielles"

"J'étais un vecteur de diffusion de l'idéologie des Frères musulmans. Quand j'étais étudiant, on a organisé, par exemple, des journées de solidarité avec la Palestine, ça parle à l'actualité d'aujourd'hui. On diffusait, au sein du complexe universitaire, la propagande du Hamas, ni plus ni moins", révèle-t-il.

Cependant, selon lui, "l'objectif n'était pas uniquement de faire des activités, mais d'aller repérer des cibles potentielles qui peuvent, à un moment donné, être approché, endoctriné et prêter allégeance aux Frères musulmans". "Il faut savoir une chose, quand on prête allégeance, on fait la négation de toute appartenance nationale, de tout esprit de citoyenneté. C'est-à-dire qu'être Français ne veut plus rien dire", conclut-il.