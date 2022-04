«On aimerait que ça dure tout le temps» : avec le soleil, la saison des barbecues est lancée !

La saison des barbecues est lancée ! Avec la météo estivale du week-end passé, vous en avez sûrement profité, et réalisé la première grillade de l'année. C'est le retour des questions cruciales, comme : faut-il piquer ou non ses saucisses avant la cuisson ? Pour recueillir les secrets des experts, Europe 1 s'est rendu dans une base de loisirs de région parisienne. "La braise va bien, et là on fait tourner la saucisse", explique Solo, fourchette à la main. Il surveille la cuisson à côté du barbecue gris, un peu poussiéreux. Non loin, deux sacs de charbon sont déjà bien entamés.

Il suffit de tendre le nez pour sentir une bonne odeur de viande grillée. "C'est bien cuit, c'est prêt là", s'exclame-t-il. Au menu : saucisses et merguez, avec du riz et des légumes frits. Mala, lui, se régale : ce rendez-vous, il l'attendait depuis longtemps. "C'est le premier barbecue de l'année. Ça me fait plaisir. On aimerait que ça dure tout le temps", s'enthousiasme-t-il. "On fait la fête, on met de la musique, on joue à la pétanque et au foot. En espérant qu'il fera beau tout le temps maintenant !"

Une bouffée d'oxygène après deux ans de Covid

Pour cette famille originaire de La Réunion, c'est une bouffée d'oxygène après deux années difficiles en raison de la pandémie de Covid. "C'était l'hiver, puis il y a eu les confinements, et les restrictions… Du coup, on ne pouvait pas en faire,", retrace l'une des membres de la famille. "Maintenant, on va en faire tout le temps, même la semaine prochaine déjà ! C'est un moment de retrouvailles."

À côté de la table, une glacière est ouverte et remplie de bières. La famille et les amis trinquent joyeusement. Après avoir bien mangé et bien bu, ils dansent et chantent, en profitant des derniers rayons du soleil. Pour les spécialistes de la spatule et de la cuisson, il y a même les championnats de France de barbecue. C'est le 7 mai à Paris.