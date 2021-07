Gaz, charbon, kamado : comment bien choisir son barbecue

Le barbecue, c'est tout un art. Pour bien le maîtriser encore faut-il avoir les bons outils. Dans La Table des bons vivants sur Europe 1, Laurent Mariotte, Olivier Poels et Charlotte Langrand nous donne leurs conseils de pro pour bien choisir son appareil.

Le charbon et le goût de l'authentique

"Pour moi, il n'y a pas de match", annonce Olivier Poels. "Le barbecue, c'est évidemment au charbon", tranche-t-il tout net. Dans un pays où le barbecue est un "sport national" avec 63% de Français équipés, le charbon arrive nettement en tête, devant le gaz et l'électrique.

La raison de ce choix ? "Le goût de la braise", répond Laurent Mariotte. "Il est vrai que sans le charbon, adieu le petit goût de fumé que l'on chéri tant sur nos merguez et brochettes pendant l'été."

Mais attention aux réglementations locales. Dans le Midi, par exemple, le choix est très vite fait car les barbecues au charbon sont interdits. Avant votre achat, vérifiez au préalable qu’aucun arrêté municipal ou préfectoral ne s’y oppose. En période de sécheresse, certaines communes interdisent l’usage du feu afin de prévenir les incendies, notamment dans le sud de la France. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, un arrêté préfectoral a été pris en mars dernier pour instaurer une "période rouge" interdisant toute incinération à moins de 200 mètres des espaces sensibles, comme les forêts ou espaces verts. Regardez également le règlement de copropriété si vous habitez dans un immeuble, certains le stipulent clairement.

Autre bémol du barbecue à charbon que les amateurs connaissent bien : il ne faut pas être pressé car la cuisson peut prendre du temps. Quand quelques flammes ne viennent pas brûler les aliments...

Le barbecue au gaz, allié de l'efficacité

L'inconvénient du barbecue au charbon est justement le principal avantage du barbecue à gaz. Avec cet appareil, "si les invités ont du retard, cela n'impacte pas la préparation du barbecue et du repas", explique Charlotte Langrand. Il est vrai que le barbecue au gaz permet une précision de cuisson indéniable. Il suffit juste de l'allumer comme une plaque électrique pour lancer les festivités.

N'espérez pas en revanche retrouver ce fameux goût grillé du charbon. On perd en effet le goût de l'authentique barbecue. Trois autres données sont à prendre en compte au moment du choix : il nécessite beaucoup plus d'entretien, il est plus imposant - il est donc à éviter dans les petits espaces - et il est plus cher.

Le Kamado, la nouvelle star des jardins

Pour impressionner vos invités, optez pour le Kamado ! "Ça ressemble à un œuf avec un couvercle entièrement en céramique", décrit Charlotte Langrand. "Ça vient du Japon, où ça existe depuis plus de 3.000 ans. Aux Etats-Unis, ils en sont dingues et c'est arrivé en France très récemment."

La particularité de cet appareil, c'est qu'il fait barbecue et fumoir au charbon de bois. Ce n'est pas la braise qui va chauffer les aliments, mais la céramique, qui fait remonter la chaleur. Résultat ? On obtient une cuisson très saine et des viandes moelleuses. Seul bémol, le prix : il faut compter environ 1.000 euros.