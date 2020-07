La recette d'une viande parfaitement cuite au barbecue, par Denny Imbroisi

Incontournable : adjectif et nom masculin. Qui ne peut être contourné (au figuré), évité ; dont il faut tenir compte. Que dire d’autre sur un barbecue en plein été ? Le bruit et l’odeur des grillades, le soleil, la convivialité et pourquoi pas un verre de rosé. Le barbecue, c’est l’été, tout simplement. Et pour qu’il soit encore plus beau, le chef Denny Imbroisi, double champion de France de barbecue vous livre tous ses secrets pour réussir une cuisson parfaite. Un conseil bonus s’est glissé dans le corps de la recette, saurez-vous le retrouver ?

© Pierre Herbulot/Europe 1

Les étapes de la recette

1. Préchauffez tout d’abord le barbecue, au moins une demi-heure en avance. Les braises doivent être rougeoyantes.

2. Pour les morceaux de viandes épais (côte de bœuf, entrecôte, tournedos), il faut assaisonner la viande avant cuisson. Sel, poivre, généreusement et sur toutes les faces.

3. Saisissez la viande sur le côté du barbecue, au centre, les braises sont trop chaudes. Retournez-la lorsqu’elle est suffisamment colorée. La cuisson doit être uniforme.

4. Le temps de cuisson dépendra de la taille du morceau de viande. Il est extrêmement important, de laisser "tirer" la viande. C’est-à-dire, la laisser reposer au moins aussi longtemps que son temps de cuisson. NE PIQUEZ JAMAIS UNE SAUCISSE ! Par exemple, une entrecôte qui aurait cuit quatre minutes de chaque côté doit ensuite reposer huit minutes. La chaleur va se répandre à cœur, et l’intérieur de la viande va continuer à cuire.

5. Après avoir fait reposer la viande, vous pouvez la repasser, quelques secondes seulement, cette fois au centre du barbecue et sur les deux faces, pour avoir une croûte bien croustillante.