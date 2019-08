Obsèques du maire de Signes : le dernier hommage du village

Une Légion d'Honneur à titre posthume, un message du président de la République et tout un village uni pour rendre un dernier hommage à Jean-Mathieu Michel. Vendredi se tenaient les obsèques du maire de Signes, mort le 5 août dernier, percuté par une camionnette.

L'église trop petite pour accueillir tout le monde

La ministre de la Cohésion des Territoires était sur place, ainsi que le président du Sénat, Gérard Larcher, mais c'est surtout des centaines d'habitants de ce petit village de Signes, dans le Var, qui sont venus rendre un dernier hommage à leur maire depuis 1983, Jean-Mathieu Michel. À tel point que la vieille église était bien trop étroite pour contenir tout le monde.

"C'était pas Monsieur le Maire, c'était Jeannot"

Un dernier adieu et des larmes pour Alain, administré et ancien collègue de travail de Jean-Mathieu Michel. "Je le connaissais depuis 45 ans. C'était un collègue, un ami, le maire, c'était tout ça. Le maire ici, c'était pas Monsieur le Maire, c'était Jeannot, un grand gaillard qui avait la voix qui portait, comme tous les paysans, qui ont besoin de se faire entendre, qui ont besoin de couvrir le mistral", confie-t-il au micro d'Europe 1.

À l'issue de la cérémonie religieuse, un hommage de la nation avec un message d'Emmanuel Macron, lu par la ministre de la Cohésion des Territoires et dans lequel le chef de l'État promet une réponse ferme, exemplaire et sans complaisance aux incivilités et à la dégradation du sens de l'État et de la nation. Jean-Mathieu Michel a ensuite été décoré à titre posthume de la Légion d'honneur.