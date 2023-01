Nuit du Nouvel an : le nombre d'interpellations en hausse mais «aucun incident notable»

Il y a eu 20% de voitures brûlées de moins que l'an dernier lors de la nuit du Nouvel An 2023, a déclaré dimanche le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, ajoutant qu'il n'y avait eu aucun "incident notable" en France. Il y a eu 490 interpellations, soit "11%" de plus que l'année dernière, a déclaré le ministre, qui s'exprimait depuis Mayotte où il est en visite pour deux jours.

20% de voitures brûlées en moins

Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2023 devient donc celui avec le "moins de véhicules incendiés et le plus d'interpellations", a-t-il affirmé ultérieurement dans un communiqué. Les personnes interpellées "voulaient tirer des mortiers sur les forces de l'ordre" ou "voulaient mettre le feu à des voitures", dont certaines pour faire des "escroqueries à l'assurance", a ajouté Gérald Darmanin. Il y a eu "à peu près 20% de voitures brûlées en moins cette année par rapport à l'année dernière", qui était "déjà une année où il y avait eu moins de véhicules brûlés", a-t-il poursuivi. Au total, 690 véhicules ont été incendiés contre 874 en 2022, a-t-il précisé dans son communiqué.

Ce bilan est dû "à la présence très importante des gendarmes et des policiers", notamment à Paris, a assuré le ministre. Quelque 90.000 policiers et gendarmes étaient mobilisés pour la nuit de la Saint-Sylvestre. À Paris, un million de personnes se sont rassemblées sur les Champs-Elysées où le traditionnel feu d'artifice était de retour après deux ans d'absence pour cause de Covid-19.

Un nombre d'interpellations record dans le Bas-Rhin

Dans certains départements, le bilan des interpellations a atteint des chiffres records. Le bilan sécuritaire de la nuit de la Saint-Sylvestre est "plus favorable que les années précédentes" dans le Bas-Rhin, a annoncé dimanche la préfecture du Bas-Rhin, qui note toutefois "un nombre record d'interpellations", avec une soixantaine de personnes arrêtées. "Les interpellations sont en très forte augmentation cette année", a indiqué dans un communiqué la préfecture, selon laquelle les forces de l'ordre ont procédé à 62 arrestations durant la nuit du Réveillon, contre 25 l'an passé.

Selon une source policière, les personnes interpellées, "essentiellement des mineurs", l'ont été pour des "tirs de mortiers", des "dégradations" ou encore pour des "détentions d'artifices". La préfecture avait en effet pris des arrêtés interdisant les pétards et feux d'artifices, la vente d'essence en jerrican et celle d'alcool sur la voie publique et imposant un couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans. "Trois agents des forces de l'ordre ont été légèrement blessés, suite à des jets d'artifices", a précisé la préfecture.

Elle n'a pas mentionné le nombre de voitures brûlées mais selon une source policière, qui tirait également de cette soirée un "bilan plutôt positif", "une soixantaine de véhicules" ont été incendiés à Strasbourg.

La préfecture n'a pas précisé non plus dans l'immédiat le nombre de personnes blessées en manipulant des pétards ou des feux d'artifice, qui sont très prisés en Alsace pendant les fêtes de fin d'année et occasionnent des blessures parfois importantes. Il y a deux ans, un homme était décédé après avoir eu la tête arrachée par un mortier. Selon une autre source policière, quatre personnes ont été blessées cette année, dont l'une a eu quatre doigts arrachés en manipulant un mortier. Les trois autres ont été blessés plus légèrement.