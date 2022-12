«On fête vraiment à fond !» : pour le Nouvel an, ces Alsaciens en quête de feux d'artifice

"Vous n'avez que ça en petit pétard ?", demande un client dans un magasin de feux d'artifice de l'autre côté de la frontière franco-allemande, à Kehl en Allemagne. Une boutique où une centaine de personnes défilent depuis jeudi à la recherche de ces incontournables du Nouvel an. "On a commandé cinq-six palettes, et tout est déjà parti ! On a plein de clients, surtout des Français", explique le gérant au micro d'Europe 1.

Interdits en Allemagne depuis deux ans à cause de la pandémie de Covid-19, les feux d'artifice font leur grand retour dans les supermarchés, et de nombreux Alsaciens traversent la frontière pour faire leurs emplettes.

"C'est une tradition chez nous"

Et pour cause : depuis trois ans, la vente et l'utilisation des feux d'artifices sont interdites dans la région alsacienne. Toutefois, les traditions sont bien ancrées. "Le Nouvel an, sans feux d'artifices, ce n'est pas le Nouvel an !", confirme Hakim, un jeune garçon au micro d'Europe 1.

Sa mère opine : "Je suis née à Strasbourg, et ça a toujours été comme ça. C'est une tradition chez nous. Tous les ans, on fait les pétards. On fête ça vraiment à fond !" La famille vient d'acheter pour 180 euros de feux d'artifices. Elle s'apprête à repartir pour Strasbourg, à moins de dix minutes à pied, en espérant ne pas se faire prendre à la frontière.

"J'ai un peu peur, mais il n'y a pas trop le choix malheureusement. Ça passe ou ça casse", convient la mère de famille. Dans le cas où "ça casse", l'amende peut aller jusqu'à 750 euros.