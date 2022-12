Réveillon du Nouvel An : à Lyon, les boites de nuit prêtes à retrouver les fêtards

Au Loft Club, installé en plein centre-ville de Lyon, tout est prêt pour accueillir près de 1.200 personnes au cours du réveillon de la Saint-Sylvestre. Un événement très attendu par les fêtards, et plus encore puisque cela fait deux ans que les discothèques n’avaient pas fêté la nouvelle année avec leurs clients. Europe 1 a rencontré l'équipe de cette boite de nuit, déjà dans les starting-blocks.

Responsable du bar, Eva se réjouit de pouvoir faire la fête un soir de jour de l’an après les années Covid. "On est heureux d’en arriver là et de pouvoir le faire cette année, parce que c’est un milieu qui n’a pas été très écouté", regrette-t-elle.

Deux décomptes pour mieux faire la fête

"On se retrouve du jour au lendemain sans rien, avec beaucoup d’étudiants qui font ce métier. C’est compliqué du côté financier mais aussi, on ne peut pas exercer le métier qu’on aime", souligne-t-elle au micro d'Europe 1. Et elle n'est pas la seule à attendre cette nuit avec impatience. Le DJ résident, Jérémy, a également hâte d'être à samedi soir. Il a prévu deux décomptes pour mieux faire la fête. "On en fera un à minuit et sûrement un deuxième vers 2 heures", explique-t-il.

"On va capter l’attention des gens et on va exploser tous ensemble pour cette nouvelle année", promet-il enthousiaste. "La soirée du Nouvel An, une des plus grosses soirées de l’année, les gens sortent pour faire la fête, c’est génial !"

Les incontournables prévus sur la piste

Frédéric, le responsable de salle du Loft Club, peaufine les derniers détails pour accueillir les clients samedi soir. Tout a été prévu et répété, et quelques incontournables sont bien sûr prévus sur la piste. "On va peut-être distribuer des petits nœuds papillon, des confettis, plein de choses comme ça quoi. On lâche les chevaux !", lance-t-il au micro d'Europe 1.

La nuit se terminera avec le petit déjeuner fourni par Le Loft : croissants, boissons chaudes et ensuite pour certains, la soupe à l’oignon.