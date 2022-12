Au réveillon du Nouvel an, les militaires de l'opération Sentinelle en première ligne

L'année 2023 approche à grands pas. Plus que quelques heures avant le mois de janvier, et surtout une nuit très chargée pour les forces de l'ordre, les services de santé ou encore les pompiers et les militaires. Pour cette raison, la Première ministre Élisabeth Borne s'est rendue auprès des agents mobilisés pour la Saint-Sylvestre, notamment les militaires de l'opération Sentinelle.

Une protection et un effet de dissuasion

Nombreuses sont les chances de croiser ses militaires pour ceux qui réveillonnent à Paris. Ils sont trois fois plus nombreux que d'habitude, patrouillent à pied, en armes et quadrillent la zone de façon méthodique. Les hommes de l'opération Sentinelle sécurisent en priorité les sites sensibles comme les Halles, le Louvre, les Champs-Élysées ou encore les vitrines des Galeries Lafayette. Ils sont également présents autour des gares qui constituent des zones de forte affluence en cette période de fêtes.

Le but de cette opération, qui fête cette année ses huit ans d'existence, est double. Premièrement, elle permet de protéger et de rassurer les touristes tout comme les Parisiens. Les militaires permettent également de dissuader ceux qui envisageraient de passer à l'acte, et ainsi éviter toute attaque terroriste. Une semaine après la fusillade de la rue d'Enghien, toute la nuit, les troupes resteront ainsi en alerte, encouragés par les mots de la Première ministre qui est ce samedi soir venue saluer leur engagement.