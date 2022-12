Mayotte : sur l'île, Gérald Darmanin fera des annonces en matière de sécurité et d’immigration

Gérald Darmanin arrive ce samedi à Mayotte et y restera jusqu'à dimanche soir. Le ministre de l’Intérieur y effectue sa deuxième visite en l’espace de quelques mois et s’apprête à passer le réveillon du Nouvel An aux côtés des gendarmes et policiers en poste sur l’île. Gérald Darmanin viendra aussi faire un point d’étape sur les annonces qu’il avait faites fin août en matière de sécurité et d’immigration.

En août, Darmanin avait annoncé des mesures pour lutter contre l'immigration clandestine sur l'île

Le ministre de l’Intérieur avait, à l’époque, annoncé la création d’un 4e escadron de 72 gendarmes mobiles mais aussi des livraisons d’avions, de radars et de navires intercepteurs pour lutter contre l’immigration clandestine sur l’île, où selon l’Insee, plus d’un habitant sur deux est étranger.

Gérald Darmanin avait également plaidé pour la fin du droit du sol à Mayotte, en exigeant que l’obtention de la nationalité française soit conditionnée au fait que l’un des deux parents du nouveau-né vive sur le territoire depuis plus d’un an et non plus trois mois comme c’est le cas actuellement. Cette mesure ne fera pas partie du projet de loi immigration, présenté à la rentrée à l’Assemblée, mais devrait faire l’objet d’un texte de loi à part entière dédié à Mayotte.

De nouvelles annonces sont attendues

Le ministre de l’Intérieur s’entretiendra également avec l’unité du RAID, envoyée fin novembre, pour tenter de lutter contre la vague de violences qui s’était déclenchée sur l’île et notamment à Mamoudzou, la capitale. Gérald Darmanin devrait enfin faire de nouvelles annonces en matière de sécurité et d’immigration, sans pour autant qu’elles aient la même ampleur que celles du mois d’août dernier.