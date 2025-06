Nouveau record de fréquentation des trains en France en 2024, selon un rapport

Il y a eu 6% de voyageurs en plus en 2024 dans les trains par rapport à 2023, soit une augmentation identique à celle de l'année dernière, a rapporté l'Autorité de régulation des transports.

La fréquentation des trains en France a battu un record pour la troisième année consécutive en 2024, confirmant la dynamique du transport ferroviaire observée depuis la sortie du Covid, a indiqué jeudi l'Autorité de régulation des transports (ART) dans son rapport annuel. Il y a eu 6% de voyageurs en plus en 2024 dans les trains par rapport à 2023, soit une augmentation identique à celle de l'année dernière, écrit l'ART.

Cet engouement a été porté par les trains régionaux, et notamment les TER du quotidien, ainsi que les Intercités, dont la fréquentation a bondi de 11%. La fréquentation estivale a également été bien meilleure que l'année précédente, sous l'effet conjugué des Jeux olympiques et du passe rail, qui proposait aux jeunes de 16 à 27 ans de voyager en illimité sur les trains régionaux pour 49 euros par mois. Conséquence logique, le taux d'occupation moyen des trains continue d'augmenter pour atteindre 51% en moyenne et même plus de 75% sur les trains à grande vitesse.

La dynamique n'est pas que française. Partout en Europe, l'engouement pour le voyage en train se confirme depuis la sortie du Covid. En moyenne, la fréquentation en 2024 sur le continent était 9% supérieure à celle de 2019, dernière année avant la pandémie. Un pays connait une dynamique particulièrement forte: l'Espagne, où la fréquentation des trains dépasse de près d'un tiers celle de 2019 "en grande partie sous l’effet du développement de la concurrence", soutient l'ART. Ouigo Espana a notamment capté 20% des parts du marché ferroviaire espagnol.

2024 a également été une année faste pour la régularité des trains

La concurrence a permis d'augmenter l'offre et de faire baisser les prix également en France, affirme l'ART. Sur l'axe Paris-Lyon, où SNCF Voyageurs et Trenitalia se font face, la fréquentation a augmenté de 20% par rapport à 2019 tandis que les prix ont chuté de 10%. La fréquentation des trains entre la France et l'Espagne a elle bondi de 30% sur la période, un rythme deux à trois fois supérieur à la moyenne nationale.

2024 a également été une année faste pour la régularité des trains avec un niveau d'annulation "historiquement faible du fait de l’absence, inédite depuis 7 ans, de mouvements sociaux d’ampleur", selon l'ART. Même le transport de marchandises est reparti à la hausse après deux années d'importante baisse. Les trains de fret ont transporté 10% de marchandises en plus par rapport à 2023 en France. "Un niveau qui reste toutefois inférieur de 10% à l’activité de 2021", précise l'ART.