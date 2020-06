Nombre de nageurs limité, douche obligatoire : la réouverture des piscines sous conditions

REPORTAGE

Bientôt, le retour dans le grand bain ! Petit à petit, les piscines municipales rouvrent au public. Mais le protocole sanitaire à respecter est lourd : il n'est pas toujours facile d'assurer la sécurité maximale des installations face au risque de contamination au covid-19. Dans le Nord, la piscine Paul Asseman de Dunkerque est l'une des premières à accueillir le public, après presque trois mois de fermeture. L'accueil est limité à un nombre réduit de nageurs, sur réservation et avec des procédures de désinfection systématiques.

Avec quarante nageurs maximum dans une piscine olympique, l'ambiance est plutôt feutrée. Benoit est venu de Tourcoing pour le plaisir d'enchaîner ses premières longueurs de bassin depuis trois mois. "Ça fait plaisir, l'important c'est de pouvoir nager après la crainte sanitaire. Evidemment, il faut faire attention. Le plus important est de pouvoir pratiquer le sport".

Des consignes strictes à respecter

Pour les passionnés, le besoin devenait presque vital. "Cela fait parti du bien-être et des activités physiques régulières", explique Yannick. "Le protocole est respecté, tout va bien." Au sein de la piscine Paul Asseman, la réservation d'une séance est obligatoire en amont, sur internet. Elle est également limitée à 1h30. Douche et savonnage sont obligatoires.

"Aucun matériel au bord du bassin, à part son bonnet de bain, ses lunettes et sa serviette", ajoute Marie, maître-nageuse. "Éventuellement une gourde, mais aucun matériel personnel comme des palmes, des brassards, une ceinture de sécurité. Tout ça pour qu'il n'y ait aucune prise de risque."

Entre chaque groupe, Olivier dirige un petit commando qui désinfecte les douches et les vestiaires au produit virucide. "Le prochain groupe qui va arriver à 16 heures va rentrer et, une fois dans l'eau, on repasse du 'Sterisol', un produit spécifique piscine", explique-t-il. "Cela nous permet d'en mettre sur les murs, les poignées poussoir pour les douches, sur les cuvettes des toilettes. Comme ça, il y a une désinfection qui est faite en continu".