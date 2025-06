Nice : une coalition pour lutter contre l'extinction des requins et des raies

Article Suggestions

Une coalition a été lancée ce mercredi par plus d'une quinzaine de pays pour stopper l'extinction des requins et des raies sous l'égide d'ONG et d'organismes internationaux. La population de ces animaux aux cycles de reproduction lents a réduit de moitié depuis 1970 et 37,5% des quelque 1.200 espèces sont considérées comme menacées d'extinction.