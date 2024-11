Narcotrafic : «On a sous-estimé le phénomène durant des années», selon Alain Bauer

Une fusillade a éclaté jeudi soir devant une discothèque à Saint-Péray, en Ardèche, tuant un jeune homme de 22 ans, Nicolas D. Une tragédie pose la question de l’insécurité et de la violence chez les jeunes. Pour Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire national des Arts & Métiers, les autorités sont en partie responsable. "On a sous-estimé le phénomène durant des années. On a préféré taper sur le consommateur alors que c'est un malade. Il faut cibler les producteurs !", a-t-il déclaré dans l'émission Europe 1 Soir Week-end.

Narcotrafic : " On a sous-estimé le phénomène durant des années . On a préféré taper sur le consommateur" déclare Alain Bauer, professeur de criminologie au Conservatoire nationale des Arts & Métiers dans #Europe1SoirWE avec @PascaledeLaTour sur #Europe1pic.twitter.com/sotBVxSAVR — Europe 1 (@Europe1) November 2, 2024