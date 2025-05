Saône-et-Loire : une femme de nationalité ukrainienne tuée en pleine rue, son conjoint en garde à vue

Un homme a été interpellé dans le nord de la Loire ce lundi après le meurtre d'une femme de nationalité ukrainienne, tuée en pleine rue à Chauffailles en Saône-et-Loire. Il s'agit du conjoint de la victime. Il a été placé en garde à vue pour "assassinat", a indiqué le parquet de Mâcon.

Une femme de nationalité ukrainienne a été tuée par balles lundi matin en pleine rue à Chauffailles en Saône-et-Loire et un homme a été interpellé quelques heures plus tard dans le nord de la Loire, selon des sources concordantes. La victime était en instance de divorce et avait déposé plainte contre son conjoint, selon une source au sein de la gendarmerie. L'homme interpellé se trouve être son conjoint. Il a été placé en garde à vue pour "assassinat", a indiqué le parquet de Mâcon.

La suite après cette publicité

La suite après cette publicité

À lire aussi Aix-en-Provence : un gendarme hors service blessé par balles

Une enquête ouverte pour assassinat

Vers 4h45, des habitants de cette commune du Charolais de 3.700 habitants ont signalé des coups de feu dans le centre-ville et donné l'alerte, a rapporté la procureure Anne-Lise Furstoss, qui confirmait une information du site Creusot Infos. "A leur arrivée, les services de gendarmerie trouvaient le corps sans vie d'une femme d'une cinquantaine d'années visiblement touchée par des tirs d'arme à feu", explique la magistrate.

Le parquet a ouvert une enquête pour "assassinat", confiée aux services de la brigade de recherches de Charolles et de la section de recherches de Dijon. Les gendarmes ont immédiatement mis en place un important dispositif de recherches pour retrouver le tireur. Vers 9 heures, un suspect a été arrêté à la terrasse d'un café à Pouilly-sous-Charlieu dans le nord de la Loire, ont indiqué à l'AFP des sources au sein de la gendarmerie. Il n'était pas armé et l'interpellation s'est déroulée dans le calme, selon l'une d'elles.