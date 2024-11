INFO EUROPE 1 - Ardèche : Nicolas D., rugbyman de 22 ans, meurt après une fusillade devant une discothèque

Un nouveau drame touche le club de rugby du RC Romanais Péageois, où était inscrit le jeune Thomas, tué le 18 novembre 2023 lors d'une fête de village à Crépol. Selon plusieurs sources concordantes à Europe 1, Nicolas D., autre membre de ce club et âgé de 22 ans, est mort ce samedi après-midi, des suites de ses blessure après avoir été touché lors d'une fusillade devant une discothèque de Saint-Péray, en Ardèche, dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre. Son club lui rend hommage sur ses réseaux sociaux.

Trois personnes touchées

Vendredi matin, aux alentours de 2h30 devant la boite de nuit "Le Seven", un individu vêtu de noir et cagoulé a ouvert le feu sur le parking de l'établissement. Plusieurs salves de balles ont été tirées, trois personnes ont été touchées dont Nicolas D., atteint mortellement à la tête. Le tireur a ensuite pris la fuite pendant que les 800 fêtards venus célébrer Halloween ont été confinés à l'intérieur de la discothèque.

Denis Iglesias, secrétaire national adjoint nuit du syndicat Alliance Police, décrit une scène d'une rare violence. "Des témoins rapportent qu'ils se sont crus au Bataclan. C'est pour dire la violence des faits, surtout dans une petite commune comme Saint-Péray où on ne s'attend pas, bien évidemment, à ce genre de situation. C'est une ville qui est plutôt tranquille", explique-t-il au micro d'Europe 1. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de cette fusillade.

"On est dévasté", confie le coprésident du club

Un an après la mort de Thomas, l'horreur frappe donc une nouvelle fois ce club de rugby. L'hommage rendu sur les réseaux sociaux résume la profonde émotion du coprésident du club, Tristan Tardy. "On avait que très peu d'espoir sur l'issue fatale puisque le cerveau avait a priori souffert. On est dévasté", confie-t-il à Europe 1. "Cela fait un an qu'on a perdu Thomas, et quasiment un an après, on perd un nouveau jeune du club. Il va falloir être à nouveau fort et assumer pour les joueurs, pour sa famille, pour tous ses amis, et faire face, le mieux possible."

Le coprésident du RC Romanais Péageois ajoute que le club est en contact avec la famille de Nicolas, pour décider d’un éventuel hommage dans les prochains jours.