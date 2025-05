Justice : un homme qui voulait rejoindre un groupe djihadiste en Syrie écroué à Paris

Soupçonné de vouloir rejoindre un groupe djihadiste en Syrie, un homme a été mis en examen pour association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes" et écroué le 29 avril, selon le Parquet national antiterroriste.

Un homme soupçonné d'avoir cherché à rejoindre un groupe djihadiste en Syrie a été mis en examen et écroué le 29 avril, a indiqué le Parquet national antiterroriste (Pnat) vendredi à l'AFP, confirmant une information du Figaro.

"Un individu a été mis en examen du chef d'association de malfaiteurs terroriste en vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes d'atteinte aux personnes et placé en détention provisoire le 29 avril dernier. Il est soupçonné d'avoir cherché à rejoindre un groupe jihadiste en Syrie", a simplement répondu le Pnat, sans plus de précisions.

L'homme était connu des services de renseignements

D'après Le Figaro, il s'agit d'un ancien soldat du Génie, Manuel B., né en 1984. Il aurait voulu rejoindre, avec son épouse, le groupe du djihadiste français Omar Diaby, alias Omar Omsen, parti de Nice pour la Syrie en 2013, et considéré comme le recruteur de dizaines de jihadistes, d'après le quotidien.

De même source, il a été interpellé à sa descente d'avion en provenance du Liban. Il avait d'abord quitté la France mi-avril puis avait rejoint la Jordanie, qui l'a expulsé vers le pays voisin. Cet homme connu des services de renseignements se serait converti il y a plus de quinze ans, aurait fait l'objet d'une assignation à résidence après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis, et aurait ensuite rejoint le Maroc, qui l'a ensuite condamné et expulsé, toujours d'après Le Figaro.

Mi-mars, deux hommes de 19 et 24 ans suspectés d'avoir voulu également rejoindre en Syrie la brigade du Français Omar Diaby avaient été mis en examen à Paris et le plus jeune des deux écroué.