Mort de Michel Fourniret : pourquoi ça ne met pas fin aux enquêtes

DÉCRYPTAGE

"Michel Fourniret, c'est quelqu'un qui fait peur. Il était pervers dans ses meurtres et il l'était aussi après les meurtres, lorsqu'il parlait aux gens. Il était toujours en train de jouer à faire du mal. Michel Fourniret aura tout fait : il aura été un meurtrier en puissance et aura profité des enquêtes pour faire du mal aux victimes. Et là, sachant qu'il part avec tous ses secrets, il va encore faire beaucoup de mal", résume au micro d’Europe 1 Me Richard Delgenes, avocat de Monique Olivier, ex-femme du tueur, mais aussi régulièrement sa complice.

D'autres victimes bientôt découvertes ?

Michel Fourniret, tueur en série reconnu coupable de huit meurtres et mis en examen pour quatre crimes, est mort lundi à 79 ans. Mais son décès n’acte pas pour autant la fin des enquêtes, et ce même s’il a emporté à jamais de nombreux secrets criminels sur lesquels les enquêteurs, la justice et la science auront mis trop de temps à se pencher. Il aura fallu l'abnégation récente de la juge Sabine Khéris pour lui faire avouer quatre crimes, dont celui d’Estelle Mouzin. Mais d'autres femmes ou jeunes filles ont peut-être été victimes de l'ogre des Ardennes.

Une décennie blanche qui intrigue

Avec les techniques pointues d'aujourd'hui, une série de comparaisons ADN a été lancée à partir des prélèvements réalisés dans sa camionnette et sur le matelas sur lequel il a séquestré Estelle. Parce que dans le parcours criminel de Michel Fourniret, il y a toujours cette fameuse décennie blanche, entre 1990 et 2000, où, mystérieusement, aucune affaire ne lui est pour l'instant imputée, alors qu'il a tué avant et après.

Une donnée incompréhensible pour les avocats Corinne Herrmann, l’avocate des familles des victimes de Michel Fourniret, et Didier Seban, l’avocat d’Eric Mouzin, le père d’Estelle. Tous les deux sont convaincus que la liste des meurtres commis par le tueur en série pourrait encore s'allonger, avec possiblement des procès à la clé. Plus pour lui désormais, mais pour son ex-femme Monique Olivier.